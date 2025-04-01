英基下學年擬加學費平均4.8%　校方：確保每一分錢都用於學生

設多間中小學屬校的英基學校協會昨日(3月31日)宣布，屬下15間中小學下學年擬加學費，平均加4.8%，有關申請正待教育局審批。協會表示，現時香港及全球經濟持續面臨不確定性，校方會繼續審慎管理財務，亦珍惜家長的信任以及他們對孩子教育的投資，會透過控制成本，確保每一分錢都用於學生及其未來的利益。

15間中小學當中，加幅最大的為1至6年級學費，由132,500港元增加至139,000港元，加價6,500港元，平均每月加650港元，增幅達4.91%。翻查過去報道，英基屬校協會除了在疫情首兩年凍結學費外，自2022/23學年起每年都加學費，直至今年已經是連續第4年向教育局申請加學費。

另外，7至10年級學費由173,900港元加至181,100港元，加價7,200港元，平均每月加720港元，加幅為4.14%。另外，在2025/26學年起10年級將不再享有政府資助。至於受政府資助的級別的學費，11年級學費由152,200港元加至159,400港元，同樣加7,200港元，每月加幅達4.73%；而12至13年級學費則由160,100港元加至167,600港元，加價7,500元，金額為多個年級當中最多，

另外，英基學校協會亦宣布7間獨立學校亦會於下學年加價，智新書院學費平均每月加5.85%至5.88%，學費由2024/25學年的141,300港元至186,700港元，增加至2025/26學年的148,100港元至195,700港元；啓新書院學費則平均每月加5.85%至5.88%，學費由153,100港元至203,400港元，增加至162,100港元至215,300港元。

而5間英基國際幼稚園亦同樣於下學年加學費，加幅最大的是英基雅柏國際幼稚園，英語課程由93,700增加至103,000港元，雙語課程則由108,900增加至119,700港元，平均增加9.92%至9.93%，其餘幼稚園的學費則加6.26%至8.37%。

英基學校協會首席執行官Belinda Greer表示，協會每年審視未來的財務計劃時，董事會力求在擁有足夠的資源以招聘和留住最優秀的教職員，以及將學費設定在合理且適當的水平之間取得平衡。