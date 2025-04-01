第2階段HPV疫苗免費接種展開　 獲邀專上院校均參與

衞生署衞生防護中心今日(4月1日)宣布展開第2階段「人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗補種計劃」，為2004年至2008年出生、目前在本港專上院校就讀，且已登記醫健通的香港女學生免費接種HPV疫苗。中心指出，所有獲邀院校均表示參加計劃，其中6間院校3月中已於院校醫療保健處或安排外展隊到校園為合資格女學生補種HPV疫苗。

另外，因應世界衞生組織的最新建議，衞生署去年12月推出首階段HPV疫苗補種計劃，並為全日制中學就讀的中五或以上女學生提供免費疫苗。至今已有510間學校回覆參加計劃，其中近280間學校已進行接種活動，共接種超過1.4萬劑疫苗，第1劑HPV疫苗的覆蓋率超過70%。防護中心會將不安排補種活動的中學名單上載至中心網頁，提醒家長安排女兒自行前往補種。

與此同時，自2019學年起，衞生署已在兒童免疫接種計劃下為小五及小六女學童接種HPV疫苗，至今約有97,600名女童完成接種，覆蓋率達90%，遠超《香港癌症策略2019》的中期目標(70%)。

至於計劃的第3階段，即對象為2004年至2008年出生且已完成本地學業的女性香港居民，以及未完成接種的女性，中心預計於今年上半年推行，並正與基層醫療署討論相關安排，並將適時公布。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，子宮頸癌在香港是2022年第9常見的女性癌症，年內新增522宗個案及167宗死亡個案。接種HPV疫苗能有效預防最常引致子宮頸癌的高風險HPV類型。為了消除學生對疫苗的疑慮，中心已於3月19日舉行網上講座，解釋疫苗的安全性及有效性，並透過社交媒體推出宣傳短片，加深公眾對HPV疫苗的了解。