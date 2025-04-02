應對大陸航母　台東海岸部署雄三導彈發射車

解放軍東部戰區連續兩日在台灣周邊展開聯合演訓，台灣防務部門周三（2日）公布，至清晨6時前24小時內，偵獲解放軍76架次軍機、15艘軍艦和4艘公務船，其中37架次飛越海峽中線。台方上月29日已發現大陸航母山東號編隊駛向台灣東南海域，台媒周三指台軍超前部署，由花蓮出動有「航母殺手」之稱的雄三導彈機動發射車，部署在東海岸陣地。

台防務部門發布解放軍在台海周邊海空域軍事動態，其中37架次軍機進入台灣北部、中部、西南和東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。台灣官員透露，大陸此次軍演本質仍為「灰色地帶襲擾」，與去年對台「聯合利劍」系列等演習並無太大差異，台海軍岸置導彈的機動調整與部署並不陌生，但因時間緊迫，考驗官兵平日訓練實效。

報道指，駐地於花蓮的雄風導彈機動中隊日前才完成被稱為「小漢光」的立即戰備操演，上月29日上午突然出動機動發射車組，包括雷達車、雄三、雄二發射車及指揮及後勤車組，是一個完整的作戰單位和部署，調動過程較演習時間緊迫，機動速度也較平常快。面對大陸軍機艦無預警對台軍演，台軍再度執行立即備戰操演，現階段仍以常態部隊戰備兵力應對，並執行相關整備工作，重點為防制敵軍可能封鎖、由演轉戰的後續行動。