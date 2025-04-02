尹錫悅彈劾案將宣判　華提醒在韓公民注意安全

南韓憲法法院將於當地周五（4日）上午宣判總統尹錫悅彈劾案，首爾嚴陣以待，中國駐南韓大使館周二（1日）發文提醒在韓中國公民注意人身安全。

大使館稱，南韓憲法法院將宣判尹錫悅彈劾案，預計屆時及之後一段時期南韓各地可能舉行大規模政治集會和示威遊行，不排除發生極端事件，在韓中國公民應密切關注當地形勢和治安狀況，切實提高風險防範意識。大使館提醒中國公民與政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，勿公開發表或轉發政治言論，避免與南韓民眾發生言語或肢體衝突，以及避免前往或靠近憲法法院、光化門、汝矣島、漢南洞等地。

南韓警方消息指，中央警察廳周四（3日）上午會向總廳和首爾廳發布警戒令「乙級緊急令」，並在其他地方警察廳實施「丙級緊急令」；周五凌晨0時起，對全國警察廳發布最高級別的「甲級緊急令」。南韓警方警戒等級由高至低分為甲乙丙三級，各級分別可動員100%、50%和30%的可用警​​力。進入緊急執勤狀態後，警員的休假將受限，指揮官和參謀也必須在崗，確保緊急聯絡暢通。