今年舉辦320場會展活動　料7.1推資助私人展覽場地租金計劃

疫後3年本港的會展業逐步恢復，政府指去年會展活動約350場，參與人次約917萬，而今年預計舉辦320場展覽，而政府提出再注資5億港元推出的「定期展覽獎勵計劃2.0」資

助私人主辦單位在指定場地舉辦的合資格展覽的場地租金，預計在今年7月推出。

商務及經濟發展局回覆議員鄧飛的書面質詢，過去3年，即2022至2024年會展活動數目分別約150場、約320場及約350場，參與人次分別約352萬、約687萬及約917萬。2023年舉辦的會展活動場次較2022年多一倍，參與人次亦多近倍，而2024年的參與人次則較2023年多33.4%。

當局指該等會展活動吸引了眾多參加者，包括參展商和買家，不單令會展業界受惠，其帶來的高消費商務旅客亦帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等其他行業的經濟活動，令多個行業受益，為香港經濟帶來重大貢獻。根據香港旅遊發展局的統計，2024年訪港過夜會展旅客人數約為142萬，人均消費約7,800港元。

對於今年的情況，當局指會展中心和亞博館預計合共舉辦超過140場會議和180場展覽，包括「巴塞爾藝術展香港展會2025」、「世界航線發展大會2025」、「亞洲金融論壇」等大型國際展覽及會議。

由於考慮到會展活動對香港整體經濟的貢獻，政府於2023年7月推出「定期展覽獎勵計劃」，反應非常理想，而去年發表的施政報告宣布再撥出5億港元推出「定期展覽獎勵計劃2.0」，資助私人主辦單位在指定場地(包括會展中心、亞博館及新增納入計劃2.0的中環海濱活動空間和西九文化區的相關部分)舉辦的合資格展覽的場地租金。

當局指計劃2.0將聚焦支持新設及定期的大型國際性展覽，以進一步推動會展業和盛事經濟的發展,從而為香港創造整體經濟效益，又指如獲立法會批准撥款，該計劃將於今年7月1日推出。