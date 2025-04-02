議員促放寬寵物入食肆　政府：審慎研究有否空間放寬限制

社會上日趨關注寵物共融。議員陳曼琪今日(2日)在立法會口頭質詢政府會否因應實際情況和借鑑海外經驗，研究制訂香港寵物友善城市發展藍圖，在公共空間規劃交通運輸餐飲業的規範等層面，建立跨部門的協作機制，例如寵物友善餐館認證計劃，以及平衡飼養者和非飼養者的權益，保障公共衞生安全並成功帶動寵物產業的經濟發展，令本地的經濟更加多元化，也令更多人留港消費。

她又要求政府交代會否制訂寵物友善食肆發牌制度及配套保險方案、試行開放户外用餐區讓寵物進入，以及按食肆面積、室內外空間或犬型實施分級准入制度；研究引入ISO格式寵物晶片的工作的進度；以及有否研究把粵港澳大灣區的其他內地城市納入貓狗檢疫相關安排的第三A組別國家或地區，以及縮短從該組別國家或地區進口貓狗的檢疫期至30天以下。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，除導盲犬外，不得將狗隻帶進任何食物業處所的規定已實施近30年，政府明白多年以來社會文化有所改變，但亦要平衡公眾衞生的需要，畢竟香港多數食肆面積狹窄。她指食物環境衞生署不時接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴，就寵物狗進入餐廳表示關注。另一方面，近年有不少市民希望能帶同寵物狗到食肆用膳，政府檢視能否放寬寵物狗進入食肆的限制時需考慮不同的因素，包括公眾衞生、食肆營運環境等。當局正與食環署就其他地區的做法作調研，審慎研究有否空間放寬相關限制。

為了有效預防和控制狂犬病在本港的傳播，漁農自然護理署規定5個月大的狗隻需接種狂犬病疫苗，植入AVID格式的微型晶片作為狗隻已經接種狂犬病疫苗的證明，因現時不少國家和地區普遍使用ISO晶片，為了進一步便利狗隻進出香港，漁護署已完成可行性研究，建議現有AVID晶片以外，引入ISO晶片。漁護署已就建議諮詢相關持份者的意見，包括持牌動物售賣商、動物福利組織寵物運輸代理、獸醫診所等，業界普遍支持，預計今年第二季就建議諮詢立法會的相關事務委員會，如果意見得到事務委員會支持，政府稍後會向立法會提交有關附屬法例的修訂建議。