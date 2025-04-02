議員關注高空作業員安全　政府指已禁4家承辦商5年內競投合約

工業意外一宗都嫌多，議員郭偉強今日(2日)在立法會會議提出口頭質詢，指自2021年至今已有至少4宗有關工人從木摺梯墮下引致死亡或嚴重受傷的個案，關注政府如何保障員工在高空工作的情況下做好安全措施，他認為單靠現行的指引和守則是不足夠的，事關曾出現陽奉陰違的情況，政府當局如何令到承辦商遵守相關守則和指引。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆指，勞工處若在巡查時發現職安健的問題，會根據其專業判斷，評估問題的嚴重性和後果，以及所掌握的證據作出相應執法行動，包括發出書面警告、敦促改善通知書或暫時停工通知書，甚至提出檢控，有關巡查亦包括政府服務承辦商的工作地點。

他指針對外判服務，無論合約上的要求、執行或提供服務的時候會有巡查、一旦出事故會扣分或禁止投標的做法，從數字來看是有效的，如2022年度至今年的2月28日，各個政府部門根據扣分制，一共向14間承辦商發出36張的扣分通知書。當中因連續36個月內扣滿3分而被禁止在5年內競投非技術員工合約的承辦商合共有4家。

勞工及福利局副局長何啟明指勞工處在過去幾年不斷巡視不同的承辦商，包括政府的外判承辦商。在2022至24年度，分別進行了185次、199次和224次的巡查，發出書面警告的數目分別是 37次、50次和 24次，市民如發現有承辦商出現職安健風險，應該向勞工處舉報。

議員顏汶羽關注政府的外判員工，職業安全方面是如何應用智慧工具。何啟明回應指，市面有一些有助職安鄇的科技，如有助排汗的衣着以減低避免中暑風險，還有一點不同的科技一點的元素呢，政府是會提供資助，鼓勵所有承辦商透過資助去購買有關科技服務以提升工友的職安健。