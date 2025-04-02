政府10條收費隧道一半蝕錢　上年度營運赤字達2.68億元

新一份《財政預算案》提出，檢視政府隧道及主幹道收費。政府現有10條收費行車隧道，運輸及物流局數據顯示，上年度、即2023至24年度政府有5條行車隧道出現營運赤字，總額高達2.68億元，其中位於青沙管制區、包含3條收費隧道在內的八號幹線，營運赤字已高達2億港元。當局稱正進行隧道費檢討工作，最快今年內完成檢討工作，並諮詢立法會。

政府現有10條收費行車隧道，包括海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道、香港仔隧道、獅子山隧道、城門隧道、大老山隧道，以及青沙管制區的八號幹線，包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道。

運流局數據顯示，過去3個年度，城門隧道及八號幹線連年虧損，其中城門隧道在過去3個年度，分別虧損2600萬港元、3700萬港元及5200萬港元；八號幹線則分別虧損1.51億港元、1.75億港元及2億港元，虧損逐年擴大。同時，香港仔隧道亦上年度出現1600萬港元營運赤字。

當局預料，本年度、即2025至26年度，香港仔隧道及城門隧道將繼續赤字，預計分別錄得2100萬元及5200萬元虧損。至於八號幹線，其營運開支要待招標結果公布後才能推測，當局預計其本年度收入為1.81億港元，較上年度收入的1.91億元為少，估計很大機會繼續錄得赤字。

當局表示，政府在釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將全盤考慮四大原則，即交通管理需要、「用者自付」、公交優先，以及效率優先，同時亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素。各條隧道及主幹道的具體情況不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要，政府需權衡各個原則，以制訂一個合適的收費。運輸署正進行隧道費檢討工作，預計在今年內完成檢討工作，並諮詢立法會交通事務委員會。