黑臉琵鷺全球數量首破7000隻　惟族群增幅放緩保育陷瓶頸

近年被列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺的數量微升，香港觀鳥會統籌的「全球黑臉琵鷺同步普查2025」今日(2日)公布結果。顯示黑臉琵鷺全球數量首度突破7,000隻，錄得7,081隻，較去年微升93隻，按年增幅1.3%。不過，后海灣(包括香港及深圳)數量則按年下跌逾一成，錄得328隻。香港觀鳥會提醒今年全球族群數量增幅放緩，反映黑臉琵鷺數量增長或接近瓶頸，籲全球訂下更積極的保育目標。

香港觀鳥會每年 1 月發起「全球黑臉琵鷺同步普查」，普查於今年1月17日至19日進行，動員全球逾200名保育專家及義工數算，涵蓋香港、中國大陸、台灣、南韓、日本、越南等 11個黑臉琵鷺遷飛路線上的度冬地區。台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，數量較去年微升至4,169 隻，增幅 0.8%(34隻)，佔全球族群總數 58.9%；而中國大陸作為全球第二大的黑臉琵鷺度冬地增幅收窄，錄得共1,671 隻黑臉琵鷺，較去年增加2.5%(41隻)；日本則錄得共716 隻黑臉琵鷺，較去年增加2%(14隻)。

香港觀鳥會總監余日東表示，雖然黑臉琵鷺數量創新高，但今年增幅放緩至僅約1%，為近十年來的第二低。至於種群數量增長是否已達瓶頸，則仍需進一步觀察。他特別指出，黑臉琵鷺三大度冬地區——台灣、中國大陸及日本，今年的增長幅度均較以往明顯放緩，建議訂下更積極進取的全球目標，不但要達到濕地不再減少，更要增加濕地面積總量，和積極管理及修復更多黑臉琵鷺的繁殖地和度冬地，才不會白廢30年來的黑臉琵鷺保育工作。

今年全球主要度冬地的黑臉琵鷺數量均有所增長，惟后海灣跌至328隻，較去年少47隻，跌幅為12.5%。余日東指，后海灣族群數量過去10年間增長近乎停滯，全球佔比更不斷下滑，估計與本港濕地面積和質素狀況有關。他擔憂若本港濕地面積未來無法增加，甚至出現面積減少和生境質素下降的情況，恐怕難以吸引更多黑臉琵鷺來港度冬。最壞情況下，黑臉琵鷺或會放棄來港度冬。

為了促進黑臉琵鷺的區域保育工作，香港觀鳥會今年2月聯同本地及國際保育專家召開研討會，提出多項國際行動計劃，並修訂2010年制訂的《黑臉琵鷺國際物種保育行動計劃

(ISSAP)》。由東亞多國政府組成的「東北亞區域環境合作計劃將支持修訂計劃，以應對現今黑臉琵鷺面臨的保育新挑戰。研討會亦決議將每年三月第三個星期六定為「國際黑臉琵鷺日」，以提高公眾保育意識。