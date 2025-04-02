遇難者家屬回應雷軍　指車企應對悲劇有敬畏之心

一輛小米電動車SU7上周六（3月29日）在安徽銅陵與水泥樁碰撞後起火，導致車上3名女子死亡。小米集團董事長雷軍周二（4月1日）回應指，事故令他心情非常沉重，代表公司表示向死者家人致以誠摯慰問，強調無論發生甚麼，小米都不會迴避。有遇難者家屬回應指，作為車企，應當對悲劇有足夠的敬畏之心。

面對雷軍聲明，事故遇難者之一羅某的父親受訪時表示：「鮮活的生命已經離世了，希望公司能給我們一個更詳細的說法。」他表示，現在的訴求是希望把更多事實告訴大家，也希望能對外詳細通報車輛是否存在安全隱患，以免後續再發生悲劇，如果不吸取教訓的話，後面還是會有類似的事件發生。

另一位遇難者羅某母親此前向記者表示，小米現有的公開聲明，無法解釋車門為何無法打開、車輛和水泥護欄相撞後因為甚麼原因燃燒、智能駕駛切換時間為何只有2秒等一系列問題，顯得避重就輕，「我的訴求是早一點把事情的真相釐清。」對於網傳車門無法打開一事，小米表示：「尚未接觸事故車輛，就事故時車門是否能夠打開，沒有準確的結論。」