許昌枯井內疑掘出逾80具抗日烈士遺骸　有待鑑定

河南省許昌市襄城縣一個枯井內近日發掘出近百具疑似抗日英烈遺骸，引發關注。發掘人員周二（1日）證實，井內共收殮出80多具遺骸及子彈、皮帶扣等物品，有遺骸頭骨上有彈孔。襄城縣退役軍人事務局回應指，當地已介入發掘現場保護和遺骸核查工作中，是否烈士有待後續鑑定。

發掘遺骸的是湖南省龍越和平公益發展中心英魂回家項目組，該項目組負責人余浩指出，枯井位於襄城縣庫莊鎮中冀村，當地學者2010年發現枯井埋葬士兵遺骸的線索，當地志願者去年聯絡到英魂回家項目組，經過前期調研走訪確認，成功定位了三冀莊阻擊戰中眾多陣亡將士的遺骸埋葬地點，項目組於今年2月26日啟動發掘工作。這些遺骸中，年紀最小的還不滿15歲，其中多具頭骨上有子彈貫穿傷，腿部等處有明顯斷裂，疑似是傷兵。

余浩表示，由於枯井內操作範圍狹小，遺骸收殮起來相對困難。這些遺骸被混合安葬在枯井內，頭骨和身體其他部分交錯分開，沒法第一時間將骸骨分成獨立的個體。全部遺骸已運至鄭州大學實驗室，將通過骸骨分析和頭骨復原技術嘗試還原逝者生前樣貌，整個工作約需時兩至三個月。余浩稱，根據黨史資料、民眾口述和田野調查，這些逝者極大可能死於抗日戰爭期間。