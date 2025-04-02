台批大陸4度搭配軍演　派人偷渡金門測試反應

解放軍周二（1日）開始圍台聯合演訓之際，一名大陸籍男子當日清晨乘橡皮艇企圖偷渡入境金門，遭台灣海巡署押返調查。金門地檢署其後向法院聲請羈押，金門地方法院當晚裁定羈押。台灣海委會主委管碧玲指出，近年已緝獲4次大陸軍演期間偷渡金門事件，直言「幾乎就是為軍演一環」。

台海巡署金馬澎分署周二清晨巡邏時，在金門寒舍花前海域發現一艘可疑橡皮艇，並於岸際查獲53歲大陸籍鄭姓男子企圖偷渡入境，當日上午8時許大陸海警船便進入馬祖西引及烏坵水域，該署不排除兩者有關聯性。金門地檢署認為鄭男涉嫌未經許可入境罪嫌重大，並有逃亡之虞，有羈押必要，向金門地方法院聲請羈押獲准。該署強調，兩岸關係正值敏感時刻，將深入追查釐清鄭男的動機及目的。

管碧玲指出，近年大陸4次軍演、聯演發布前一刻，海巡署均發現有小目標的偷渡，偷渡客遭逮捕後說法也高度雷同，應是採取複合式發動灰色襲擾，配合軍演的態勢十分明顯。她又指，雖然幾名偷渡客被捕後皆稱是嚮往台灣民主自由才鋌而走險，但認為對岸不斷以各種手段測試台方反應，軍演時搭配小目標偷渡幾乎成為一個模組。