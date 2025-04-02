DSE中文科卷一「死亡卷」　文言文考睢陽守將「食人」是否道德

香港中學文憑試(DSE)核心科目筆試今日(2日)開考，考生應考中文卷一(閱讀)及卷二(寫作)。卷一甲部指定篇章考問《論仁、論孝、論君子》、《山居秋暝》及《六國論》，乙部則考內地作家蔣方舟《我們都曾以為自己會是小說的主人公》、台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》，文言文部分則為司馬光的《資治通鑑》摘錄及王若虛的《浮南遺老集》摘錄。

指定篇章長問題涉《論仁、論孝、論君子》中孔子所說「仁者安仁，知者利仁」何者更為可貴，王維《山居秋暝》一詩中，「明月松間照」一句如何寄寓作者高潔的品格，以及蘇洵《六國論》中如何情理兼備游說君主不要重蹈六國破滅的覆轍。

《我們都曾以為自己會是小說的主人公》出自蔣方舟2023年散文集的序言，講述對閱讀小說的感受，長問題問作者如何運用「對比手法」說明小說的價值，以及就「這塊土地芳草淒迷」為例，說明作者所說「文學的目光讓人看到事物會有與別不同的應悟」；《比正路還長的巷子》則敍述作者走在城市、城郊以至鄉鎮的巷子時的觀察，並藉巷子抒發對人生的感悟，長問題則問作者在文末段說「我們坐在那兒看它，彷彿看見人生」，作者對人生有何領悟。

文言文部分，《資治通鑑》講述安史之亂期間，張巡、許遠死守睢陽城，糧草斷絕下最後不惜食人維持生命；《浮南遺老集》則就張巡、許遠不惜食人而死守睢陽城進行對話，認為不應以成大事不拘小節為由，支持食人的行為。長問題問王若虛如何反駁其他人為張巡、許遠的辯解，以及王若虛對張巡、許遠二人的評價。

寫作卷實用文部分要求考生為義工服務團撰寫演講辭，呼籲同學支持推廣鼓勵領養的計劃，命題寫作則為「藏在泥土中的寶物」、「為不完美添色彩」及就「行事要量力而為，勉強沒有好結果」與「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」兩個觀點表達看法。