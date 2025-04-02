七旬老太當街無端被襲　怪漢兜錘窩面再推跌　傷者後腦着地送院

旺角上演全武行，七旬老太無端當街被打入院。有受害者女兒呂小姐向東網爆料，其母親呂老太今年2月在旺角一帶被不明身份男子照面打了一拳並推倒，隨後呂老太腦部着地失去意識。

事發在今年2月21日下午大約5時15分，72歲的呂老太路經旺角道24號一巴士站旁時被一陌生男子大力打了一拳兼用力推倒在地。附近的閉路電視拍攝到了事件全過程，施襲者身穿藍色短袖上衣和淺啡色短褲，他從馬路邊逆車道走向呂老太，當時呂老太正站在巴士站旁邊，其後施襲者突然上前大力一拳打向呂老太面門兼用力推搡，致呂老太重重摔倒在地失去意識，施襲者作案後快速逃離現場，呂小姐事後已立即幫母親報案。

呂小姐表示，其母被推倒後後腦着地致失去意識，被送往廣華醫院腦神經科留院治療。呂小姐還表示，據她了解，事發第二日(2月22日)事發地附近有店舖職員表示，另一名途人也被一陌生男子迎面打了一拳，她提醒旺角市民要小心避開。

被害人呂老太仍心有餘悸，表示自己當時只是想上前問九巴司機路線，該施襲者就突然上前打了自己一拳，隨後便失去意識，醒來已身在廣華醫院，女兒也陪在身邊。呂老太還表示，自己一個老人家不認識施襲者，與其無仇無怨，也無妨礙到他，突然就被人無端襲擊，覺得整件事十分恐怖。