斥假難民破壞治安　年燒逾10億公帑　議員轟零成本提司法覆核

假難民禍港。立法會今日(2日)討論「優化處理免遣返聲請」議員議案，提出議案的黎棟國指相關問題長期困擾本港，司法覆核申請大量積壓。

他指每年有數百宗涉及「假難民」的罪案，政府每年要支付超過10億港元向他們提供生活、法律及住屋等援助，所費不菲。他認為問題根源是經濟誘因，持行街紙的人士可以隨意打工，現時10年仍未完成的案件比比皆是，人數逾來逾多。

他引述當局數據，2022年9月底有超過14,900「假難民」在港，8,200人因申請被拒而進行司法覆核。他續指，2年後的最新在港人數已達15,800人，申請司法覆核者達8,600人。他指相關數字已是政府「源頭堵截」、「打擊黑工的」結果，令人擔心。

他表示，措施更新後儘管遣返人數上升，整體人數仍然向上升。他指司法覆核是「卡住的部分」，認為既然得悉問題成因，在應該消除提出聲請原因。他說歷年有98.9%個案被拒，但發現他們多數都是想持行街紙打黑工。

他建議效法英國制訂特別法庭，認為現時處理申請的法官不足，有人「只填表格，不提理據」，又或只提出空泛理據。他批評「假難民」缺席聆訊，但法官要詳細解釋理由、審閱文件，花費大量時間。他認為參考英國方式，可以節省程序，並不會影響他們權益。他又建議在假難民到港時一併填寫護照申請表格，方便聯絡相關領事館並審核。

提出修正案的陳克勤批評，完善保護極少數人的措施，被「極大量假難民騎劫」，成為打黑工漏洞。他痛斥「特區政府已經係一年、一年、又一年咁樣，使10億、10億以上嘅金錢，去應付呢啲咁樣嘅假難民。」

他指收到投訴，假難民「霸地瞓街」、打黑工、從事非法勾當，又引述執法部門數據指，本港每100名被捕人，就有2人持「行街紙」。他說現時司法覆核制度，令假難民零成本提司法覆核，認為要杜絕他們打黑工，應將它們全部留在拘留設施。

議員李浩然亦提出修正案，指大部分申請個案都是理據不足，10年來的平均確立率只得1.3%，反映現時免遣返聲請機制被濫用。他續指，儘管執法部門進行打擊，遣送人數從2022年的1,100人倍增到2024年的2,200人；但同時間，新接獲聲請的人數亦從2022年的1,250人，激增至2024年的2,800人，因此滯港人數仍然持續上升，可見不配合申請機制上的革新，是沒辦法解決新增個案的源頭問題。

他促請政府積極檢視申請免遣返聲請人的來源地並作出適當措施，於源頭進行阻截。針對某一群體在香港工作多年後，突然間提出免遣返聲請，亦應研究限制措施，例如可以訂明免遣返聲請的人士必需是入境香港一年內提出，除非有充分理由，否則任何延期申請都不會被接納或考慮，好讓當局集中資源處理需真正協助的個案。