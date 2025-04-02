前港將資助被中斷　官裁定空總向3人賠償156萬元

曾獲香港空手道總會推薦成為精英運動員的羅展鵬，於2015年被逐出其所屬的道場，羅雖然後來加入了另一個新道場，但被空手道總會「雪藏」和撤回推薦，結果失去精英運動員的資助。羅展鵬就事件向總會索償逾約230萬港元損失。另外，兩名空手道精英運動員因換道場，同樣遭總會「雪藏」4個月，失去訓練資助，入稟索償共約45萬元。法官今日（2日）就3宗申索案頒判詞，裁定羅展鵬等3人勝訴，下令總會向3人賠償共約156萬港元。

3案的被告均為中國香港空手道總會有限公司。其中一案原告是羅展鵬，他索償逾230萬元損失。入稟狀指，他於2009年獲被告推薦成為精英運動員。至2015年，拳剛會空手道香港本部終止原告的會籍，被告其後也撤回推薦。原告隨即加入另一屬會，但遭被告「雪藏」，並一直未能取回精英運動員的地位。拳剛會空手道香港本部原本也是被告之一，但據悉，原告跟拳剛會已和解。

另外兩案原告分別是女空手道運動員羅心汶（由母親張桃英代表）和舒晴（由父親舒展鵬代表），兩人分別索償約30萬港元和15萬港元。入稟狀指，兩名原告屬不同道場，2013年獲被告推薦，成為精英運動員。惟她們在2015年時轉換道場，被告便以「轉會」需4個月的冷凍期為由，停止體院對她們的相關資助。兩名原告認為該冷凍期政策無理和越權。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987-988/2019