內地去年對169名網絡主播查稅　追近9億人民幣

國家稅務總局周二（1日）表示，稅務部門去年對169名網絡主播開展檢查，累計查補收入8.99億元（人民幣，下同，約9.74億港元）。國家稅務總局稽查局局長郭順民強調，稅務部門始終堅持依法保護合法、堅決打擊違法，不搞「法外開恩」。

郭順民在記者會上表示，內地將涉稅違法問題頻發的高風險重點行業、重點領域、重點人群作為重點對象，先後查處一批加油站和網絡主播、明星藝人、股權轉讓偷逃稅等典型案件。稅務部門去年共檢查2,722戶加油站，累計查補收入57.89億元（約62.73億港元）；全國稅務稽查檢查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬戶，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失145.33億元（約157.48億港元）。稅務部門去年以來持續加大對涉稅違法典型案件的曝光力度，分類分級、不間斷曝光100多宗案件，包括10宗涉及網絡主播。

稅務部門在記者會上再公布5宗偷逃稅款被處罰案件，包括網絡主播樂傳曲（網名：曲曲大女人）通過個人帳戶收款隱匿銷售收入，以及將個人取得的勞務報酬所得轉換為個體工商戶經營所得等手段偷逃稅款案。稅務部門對其依法追繳稅費款、加收滯納金並罰款共758萬元（約821萬港元），她已按規定繳清稅費款、滯納金及罰款。