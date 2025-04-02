華向緬甸紅十字會轉交　150萬元人民幣援助

中國駐緬甸使館公參曹靜周二（1日）會見緬甸紅十字會主席苗紐，轉交中國紅十字會向緬提供的150萬元（人民幣，下同，約160萬港元）現匯援助。

曹靜表示，中方對緬政府和人民因強震遭受人員傷亡和財產損失表示誠摯慰問。中緬是友好鄰邦和胞波兄弟，地震發生後，中方向緬領導人致慰問電。中方提供1億元（約1.07億港元）緊急人道主義援助，派出多支救援隊，已救出6名幸存者。中國紅會的援助再次體現了中國人民對緬甸人民的深厚情誼。中方願根據緬方需求繼續提供賑災支持，助緬方渡過難關。苗紐衷心感謝中方第一時間緊急馳援，向緬人民伸出援手，提供寶貴支持。緬甸紅會願與中方共同努力，爭取早日克服困難，重建家園。

中國救援隊周二聯合香港救援隊、深圳公益救援隊，派出8批次67人，在曼德勒市內29個場地開展搜救工作，排查32幢建築物、約3.4萬平方米，進行深層探察和切割、破拆，搜尋被困者。中國國際救援隊另聯合相關社會應急力量在曼德勒市內，派出8個工作組、140人次重點對大學、機場、酒店及周邊住宅5個點位30幢建築物進行綜合勘察搜救；先後派出4個醫療組開展搜救現場保障，調整設置防疫洗消點，組織現場搜救工作消殺1,200平方米。