香港快運5.23直飛常州　下江南僅2小時　限時單程88元

香港快運(HK Express)5月底將開辦兩條內地新航線，香港快運航空將於下23日開辦全港唯一來往香港與江蘇省常州航線，每周3班直飛常州奔牛國際機場(CZX)。只需兩個多小時，便能抵達融合現代活力與江南韻味的城市，探索其蓬勃的產業發展與深厚的文化底蘊。另外，快運推出內地全線航線限時優惠，下周一(7日)晚上之前預訂指定航點，單程票價低至88港元。

繼快運日常公布在下月29日開辦全港唯一來往香港與浙江省義烏航線後，今日(2日)再宣布開辦往返常州的航線。常州兼具經濟活力與人文風情，擁有逾3,000年歷史的江南文化瑰寶。旅客可漫步於「東南第一叢林」天寧禪寺，仰望巍峨的天寧寶塔；或泛舟青果巷，感受白牆黛瓦間的運河古韻。

喜愛自然的遊客能到訪中華恐龍園，在沉浸式主題樂園中探秘史前世界；若想體驗舌尖上的常州，旅客可品嘗當地特色手工拉麵、蟹粉小籠包及銅鼓餅。

新開辦由香港來往常州的香港快運航線將在5月23日起逢周三、五及日出發，由香港飛往常州的航班在下午5時45分出發；由義烏飛往香港的航班將在同日的晚上8時50分出發，航程約2小時10分鐘。

為慶祝常州新航線開通，快運推出內地全線航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至88港元(包括一件隨身物品)！乘客可於今日(4月2日)下午3時至4月7日晚上11時45分期間經官方途徑預訂的中國內地全線航線的優惠機票，包括10月25日前出發的常州、義烏航點，以及本月14日至10月25日的北京/寧波/三亞航點，而票價不包括相關稅項及附加費。