葛佩帆轟假難民是治安毒瘤　促設特別法庭處理司法覆核

立法會今日(2日)辯論有關優化免遣反機制的議案。議員葛珮帆指自2014年實施的審核機制，至今已有2,7754宗免遣返聲請，當中只得約1%確立，其他全部在濫用機制和香港的司法制度。過去10個財政年度已耗逾100億港元去養這些假難民。現時政府財赤，但未來還要每年花10億港元去協助這些假難民，而這些「冤枉錢」還是逐年上升，去年就花了11.5億港元，簡直是無底深潭。

假難民來港目的多是「搵快錢」，有打黑工，或加入黑社會作奸犯科，爭地盤、街頭互片、偷搶販毒等罪案經常發生，嚴重影響了治安。2024年頭10個月，干犯各種罪行的被捕人士當中，有630人是持行街紙的免遣返聲請人士，名副其實是香港的治安毒瘤。雖然政府通過一些法例的修訂，更新行政措施，加快審核的進度和遣返政策，又推出航班預警系統。但每年仍然有千多二千宗新的聲請，還有逾15,000多宗申請人還留在香港，看不到短期之內，政府有能力解決問題和遣返這些聲請者。

她指香港的司法程序已經成為一些聲請者拖延留港的最佳工具，政府有必要檢視制度上的漏洞，提出徹底解決問題的方法。她建議政府修改法例，以特別法庭的方法處理，不獲確立者就不能申請司法覆核，只可以向上訴委員會申請，但前提是須有充足理據。同時亦要加重僱用黑工的罰則，以及對任何在香港干犯刑事罪行者停止發放生活津貼，減斷他們的經濟誘因。

另一議員梁美芬指以往有重慶大廈業主求助，但當時不太嚴重。她指2014年終審法院案例指不能長期羈留假難民後，問題開始惡化，少數族裔及商人擔心，假難民熟悉他們文化，會成為假難民犯罪的目標。她說現時案件積壓令人痛心，真正難民在港未能得到保障，認為要「速審速決」。她強調「遲來的公義，是剝奪公義」，少數族裔領袖亦認同羈押他們，杜絕誘因。

法律界議員林新強表示，以往曾接「假難民」的個案，口供一式一樣，直言「神奇」，懷疑是有組織操控。他說支持要從源頭堵截假難民相關的帶路等一條龍服務。他說將「假難民」送到羈留所，能確保「假難民」生活得到保障，同時維持本港治安。他認為要有專屬法庭，即時法庭不足，也可以租用甲級寫字樓，費用絕對比現時長遠支付補助金便宜。