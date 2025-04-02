創科局料使2.35億元研語言模型　目標年內推聊天機械人供大眾使用

政府「InnoHK 創新香港研發平台」資助的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）。創新科技及工業局表示，HKGAI正全力優化其大語言模型及「港文通」等應用程式，目標是在今年內將基於該大語言模型開發的聊天機械人(港話通)推出市場，供市民大眾使用。HKGAI會在正式推出「港話通」前，就相關系統的網絡安全及穩定性進行測試，包括邀請第三方專家進行審計。

創新科技及工業局局長孫東書面答覆議員提問時表示，HKGAI正在研發一系列開源基礎模型，當中包括一個本地的大語言模型及以該模型開發的生成式人工智能文書輔助應用程式(港文通)。HKGAI的研發及營運開支預算約2.35億港元。

他稱，「港文通」主要用作進行文件撰寫、翻譯、摘要等文書工作，現正處於研發階段。為協助HKGAI進一步訓練和優化其大語言模型及該應用程式，政府於去年中開始使用「港文通」。數字政策辦公室已邀請所有決策局/部門安排不同職系的政府人員參與試用計劃。

孫東指出，HKGAI於今年2月以DeepSeek技術為基礎更新其本地研發的大語言模型「HKGAI V1」，並正將模型整合至「港文通」中，以進一步提升該應用程式處理文書工作的效能，同時供各局/部門人員試用及回饋用家意見。數字辦會繼續協調各局/部門逐步擴大參與試用計劃的政府人員數目。長遠而言，該應用程式將有助減省政府人員處理一般文書工作所需人力，讓人手可以用在其他有需要的地方。

另一方面，HKGAI的大語言模型具潛力發展支援其他專業領域(如法律、環境保護)的實際應用。HKGAI會就推出該大語言模型及相關應用程式予社會各界使用制訂整體策略和時間表。