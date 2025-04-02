啟德醫院區增3條巴士線　最快下半年起啟用

啟德新急症醫院最快明年首季啟用，連同鄰近的香港兒童醫院，屆時或加劇區內的交通壓力。運輸及物流局表示，啟德醫院區現有4條專營巴士路線及6條專線小巴路線提供服務，並擬今年下半年至明年初增加或延長3條途經該區的專營巴士路線，又透露會探討在啟德智慧綠色集體運輸系統及兩所醫院之間，加設行人運輸帶的可能性。

運流局表示，啟德醫院區現有4條專營巴士路線及6條專線小巴路線提供服務，往返觀塘、九龍城、旺角、尖沙咀等地區，並連接鄰近的啟德站、宋皇臺站、土瓜灣站、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站，以及黃大仙站等。當中專線小巴88A號線，是上月底起投入服務的新路線。

同時，運輸署亦計劃增加或延長3條途經啟德醫院區的專營巴士路線，包括新增城巴20X號線，及延長九巴X6C號和15A號線，以進一步加強啟德醫院區與其他地區的交通連接。新增的路線預計於今年下半年至明年初投入服務。運輸署表示，會繼續密切留意新急症醫院項目的進度以及區內整體發展進度，按需求適時研究調整或加強區內的公共交通服務，或開辦新的專營巴士或專線小巴路線，滿足市民往返啟德醫院區的交通需要。

此外，啟德智慧綠色集體運輸系統最快今年下半年招標，當局表示，會探討系統車站及兩所醫院之間的行人接駁改善方案，例如在現有啟德橋行人路等設施上加建上蓋或行人運輸帶等。在過程中，當局亦需考慮方案對現有設施，包括相關行車道、行人路和公用設施的影響，及評估其技術可行性和成本效益。