特別財會：公僕削編制特首辦反加3人　2新聞主任1司機涉266萬

面對龐大財赤，政府以節流為主要方向，但在提出在本屆政府任期內削減1萬個公務員編制下，特首辦公室卻增加3個職位。特首辦指新增3個屬非首長級職位，涉及2個有時限的新聞主任職系職位及1個常額的汽車司機職系職位，薪酬合共約266萬港元，以應付辦公室的日常運作需要，更好支援行政長官的公務。

有議員就特別財會提書面問題，問及特首辦在2025/26年度預算顯示，個人薪酬、與員工有關聯的開支較2024-25修訂預算預計增加4.41%，以體現上調薪級點和增加3個職位等事項的公帑效應。而之前的2022/23至23/24年度，特首辦均維持103個職位，為何新財政年度在上一財政年度增加2個職位的基礎上又增加3個職位的必要性為何；及新增職位的職級與工作職責為何？

特首辦會應強調一直秉持審慎理財、善用資源的公共理財原則，並積極透過內部人手和資源調配、精簡程序及應用科技以提升效率。然而，為應對大量以及日漸增加的協調和統籌工作，實在需要額外的人手及日常運作資源去應付。因此，特首辦在2025-26年度增加3個非首長級職位(涉及2個有時限的新聞主任職系職位(總薪級表第34至44薪點)及1個常額的汽車司機職系職位(總薪級表第5至8薪點))，以應付辦公室的日常運作需要，更好支援行政長官的公務。上述3個新開設職位2025-26年度的薪金(按薪級中點合共計算)約為266萬港元。

對於特首辦2025/26年度撥款較2024/25年度的修訂預算增加約920萬港元(即約7.8%)，除了上述3個新開設職位的薪金開支外，主要涉及辦公室人員個人薪酬(包括因年資增長引致公務員公積金供款增加)的額外支出，以及一般部門運作開支(包括僱用服務如新媒體以支援行政長官的日常公務、電腦系統維修保護、機電維修、保安等開支的預算)。

另外，行政會議在2025/26年度的預算開支較2024/25年度修訂預算增加約80萬港元(即約2.7%)，主要是因為行政會議秘書處人員更替引致薪酬及其他開支調整、年資增長引致公務員公積金供款增加，以及其他一般部門運作開支增加。