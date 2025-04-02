去年逾9000學生圖尋短　3%中小學生一年內曾遭網上欺凌

衞生署今日(2日)公布《學生健康服務周年健康報告》。去年度參與署方學生健康服務的43萬名中小學生中，有2.2%學生表示過去一年間曾試圖自殺，即有約9,460名學生曾萌生尋短念頭數字較前年有所減少，與疫情前2018至19學年相若；有1.8%中學生及0.8%小學生因「心理社交問題」需轉介至其他服務作跟進，約3%中小學生過去一年內曾遭網上欺凌。另外，調查亦發現本港小學生超重比率跌至近10年最低。衞生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，隨着文憑試開考，學生亦面對龐大的考試壓力，希望學生能保持健康生活習慣，以最好的狀態應付考試，而學生健康服務的網頁亦有提供相關資訊，供有需要學生、老師及家長參考。

衞生署提供的「學生健康服務」參與率約達9成，獲700間學校參與。去年度就有25.7萬名小學生、17.3萬名中學生參與有關服務，並獲安排到學生健康服務中心進行健康評估，包括生長監測、視力、聽力和脊椎側彎篩查等，亦包括由學生自行填寫有關心理社交健康的評估問卷。

調查中發現，雖然有94.3%學生自評家庭生活愉快，亦有92.4%自評校園生活愉快，但亦有1.8%的中學生及0.8%小學生因「心理社交問題」需轉介至其他服務作跟進。當中中學生較多面對心理問題，例如抑鬱等；小學生則較多涉及行為問題，例如打架、過度活躍等等。另外，有3％中小學生表示過去一年內曾遭網上欺凌。整體學生中，更有2.2%學生表示曾在「過去12個月內試圖自殺」，更有1%學生指自己過去一年曾「計劃自殺」，不過就較前一學年的2.8%及1.3%為低 。

張竹君解釋，由於問卷由學生自評，亦有不少自殺個案的事主，於事前未有任何計劃，故數據未必能反映實況，但亦希望透過評估，及早識別需要協助的學生。而健康中心的醫護人員及臨床心理學家，會就個別學生進行評估，考慮是否需要轉介其他服務。

另外，張竹君引述《報告》指，參與服務的學生中，有16.4%小學生有超重情況，是自2014年以來最低的紀錄，亦有些微下跌趨勢，而中學生的超重比率則為20%，未見改善。另外，中心建議小學生每日要吃2份水果、2份菜，而中學生則應吃3份水果、2份菜，有89.9%學生表示自己進食的蔬果份量未達標。運動方面，根據世界衞生組織建議，兒童及青少年每周應至少進行一次中等至劇烈程度運動，但《報告》發現，有94.4%學生表示自己不達標。

至於學童視力問題，張就指出，小一學生接受中心的健康檢查時，約有14.3%本身已經佩戴眼鏡，而小六學生的比例就已高達53.8%，相關情況尤其是小學生有上升趨勢。同時，約有61%學生表示自己於一般上課日，每日約花兩小時以上使用電子屏幕進行娛樂，其中小學生的比例為43.3%，而中學生則則高達89.9%。

她續指，中心關注有關情況，提醒學生健康使用互聯網及電子屏幕，建議參考「30、40、50」口訣，即使用手機時，眼睛保持與屏幕30厘米距離；而平板電腦及桌上電腦則應分別保持40厘米及50厘米距離。同時亦要記得「20、20、20」口訣，每看20分鐘屏幕，就要望20呎外的物健20秒，以紓緩眼睛壓力。另外，她亦建議，2歲以下兒童盡量避免接觸電子屏幕，2歲至5歲則每日應使用少於一小時，並需在家長指導下使用。而6至12歲兒童，她就建議每日用少於2小時作娛樂用途。