特別財會：立會新升降機被嘲低智能　故障130宗投訴38宗

過往多名議員曾批評立法會大樓內的智能升降機不智能，經常把議員送錯樓層，更差點趕不及投票。秘書處指新升降機系統自2023年12月分階段投入運作後，累計接獲130宗故障個案及38宗投訴，而所有故障個案及投訴已轉交建築署及擴建工程承辦商跟進，並已全數完成檢查維修及系統優化。

立法會秘書處回覆議員就特別財會的提問，指截至今年年3月10日升及機故障共130宗，當中 觸控鍵盤/顯示屏/升降機門故障共107宗、其他系統故障(例如廣播系統)有23宗；投訴共38宗，包括升降機門開合速度及信息顯示不足有21宗，其他(包括調整分派升降機設定、增設樓層按鈕及優化顯示資訊)共17宗。

去年9月新升降機系統全面啟用首3個月，以及2025年1月中旬開始試行升降機「特快模式」期間(即指定時段內部分升降機只往返會議樓層、議員辦公室樓層及相關主要樓層)，建築署及擴建工程承辦商聘請升降機大使(約2至4名)在地下及1樓幾個較繁忙的主要入口協助大樓使用者使用新升降機。

此外，在去年年5月至今年2月期間，為便利議員使用新系統，每次立法會會議及財務委員會會議結束後，秘書處均會靈活調配當值保安人員(約2至3名)手動操作2至3部升降機，接載議員返回辦公室樓層或到其他目的地樓層。由於此安排只運用現有人手，故沒有招致額外開支。