申訴署去年完成8至10項主動調查　調解555宗個案

立法會下周一（7日）起舉行特別財務委員會會議，審核2025至2026年度開支預算。議員簡慧敏議員向申訴專員公署查詢過去5年平均每宗申訴個案處理時間。申訴專員公署表示在過去5個年度，每年完成8至10項主動調查行動。在2024至25年度內，公署以調解方式共處理了555宗個案，超越了過往所有記錄。

根據申訴專員公署書面答覆，署方2024至25年度完成了8項主動調查行動；提出了共148項改善建議，相關政府部門和公營機構已接納全部建議，獲接納建議的百分比達100%。在該年度內，公署以調解方式共處理了555宗個案，超越了過往所有記錄。

公署表示，公署完成主動調查行動後，會與所涉部門/機構保持緊密聯絡，定期監察他們就公署提出的改善建議的落實進度。如發現所涉部門／機構的改善進度不理想或有關問題持續，公署會考慮再進行主動調查行動。例如：公署在過往曾一再就店舖阻街的規管、新界村屋僭建及處理滲水投訴的成效等課題向有關部門/機構再次進行主動調查行動。此外，根據《申訴專員條例》（「《條例》」），假如任何部門／機構沒有充分落實公署的建議，申訴專員可向行政長官呈交報告；而政府當局須於一個月內，或行政長官所訂的更長時間內，把報告的文本提交立法會省覽。

署方指，申訴專員在2024至25年度制定並要求公署聚焦三個策略性方向，第一項便是着力推動以調解方式處理不涉及或只涉及輕微失當的求助個案，迅速回應市民的訴求，緩解市民的不滿，化解社會矛盾和怨氣，凝聚各方力量，讓全社會合力拼經濟改善民生。着力推動調解這策略性方向，在過往一年已經取得明顯成效。