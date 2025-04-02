大橋工程欠薪釀衝突11傷　6工人遭起訴

內地近日網傳一段影片，廣西柳州市融水縣有疑似討薪工人，在一條興建中的大橋上與保安人員爆發衝突。事後參與衝突的12名工人被警方以涉嫌尋釁滋事罪刑拘，其中6人被批捕起訴，承建方保安人員則無人受到處理。融水縣人民檢察院起訴書顯示，衝突造成雙方共11人受傷，又指衝突是工人引發，並毆打保安人員。

事發於去年10月，地點為當時在建的龍被底大橋，由中國一冶廣西分公司承建。片中可見橋上站着兩批人，其中一方是身穿制服、手持盾牌的保安人員，另一方疑似討薪工人，手持寫上「拖欠工程款」、「討薪」等字樣的橫額。雙方最初隔着鐵欄對罵，後來發生肢體衝突，不少工人被打倒在地。涉事工人王飛稱，2021年他和10多名工人參與項目，去年8月起項目停工，他們被拖欠100多萬元人民幣（約108萬港元）。工人去年10月10日到大橋現場討薪，中國一冶組織保安人員阻擋。事後工人前往融水縣公安部門報案，並去醫院驗傷，但出院後被警方拘留。

內媒上周致電中國一冶融從高速一期工程項目部相關負責人，對方表示工人被刑拘一事由當地公安部門負責，他們不清楚。融水縣四榮鄉派出所則指，他們是正常辦案，案件也經過了當地檢察院批捕，目前已移交法院，正在審理中。至於該大橋所屬的廣西融安至從江高速公路一期工程，去年12月已正式通車。