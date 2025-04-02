特別財會：立會紀念品店盈利跌1倍　因乜解究

立法會秘書處回覆議員就特別財會的提問，指出2024/25年度截至2月底的首11個月，有31,734人參與線上或線下的立法會導賞團，比2023/24年度總數略多368人。但是答覆指2024/25年度首11個月立法會紀念品店的盈利僅為74,402港元，因為支出上升84,002港元，扣減後盈利只是2023/24年度的約一半。另外，2024/25年度截至2月底，銷售量及金額最小的《議事規‍則》等出版刊物，亦出售39本。

議員梁熙在特別財會的提問關注過去3年立法會綜合大樓導賞團的數據；展覽的科技運用，以及立法會紀念品店的年度營運報告。秘書處回覆指2022/23年度受疫情影響，只有17,813人參與；2023/24年度有31,366人參與；2024/25年度首11個月增加至31,734人。過去3個年度參與實體導賞團人數由73,72人升至30,260人；參與網上導賞的人數則由10,441人下跌至1,474人。

立法會紀念品店的盈利，回覆指由2022/23年度起的過去3個年度分別為，58,2624港元；149,435港元及74,402港元。雖然2024/25年度截至2月底的首11月參與立法會導賞團的人數，比2023/24年度總數多，但是紀念品店的盈利僅是2023/24年度的約一半，亦只較受疫情影響的2022/23年度多16,140港元。

雖然紀念品店收入2年度間上升8,969港元，但是支出亦上升84,002港元。按項目劃分，2024/25年度截至2月底，最愈受歡迎的紀念品是「文具」，售出5,790件，銷售額為186,340港元。而銷售量及銷售額最低的項目為「出版刊物(包括《議事規‍則》等)」，售出39本；總額8,040港元。

回覆又指紀念品店服務客群廣闊，當中有來自不同地方的政府官員、議‍會代表，亦有市民及學生等。根據立法會行政管理委員會的決定，紀念品店須以非牟利形式營運，紀念品店的商品定價以收回成本為原則，秘書處會不‍時引入新‍產品，又與本地設計師、大專院校學生合作，設計及創作不同特色的紀念品，為顧客帶來新鮮感之餘，亦希望推動本地設計發展，並增加銷量。