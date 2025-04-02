特別財會：金鐘前特首辦上年度開支924萬　遷灣仔慳579萬

目前位於堅尼地道28號的前任行政長官辦公室供3名前行政長官使用，行政署指在2023/24年度的實際開支約為1,104萬港元，2024/25年度的修訂預算開支約為1,082萬港元，2025/26年度的預算開支約為1,153萬港元，較2024-25年度的修訂預算增加71萬港元，主要用於支付在該年度員工約滿酬金的開支。

至於位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室在2023/24年度的實際開支為886萬港元，2024/25年度的修訂預算開支約為942萬港元，較2023/24年度的實際開支增加56萬港元，亦主要是用於支付在該年度員工約滿酬金的開支。

政府計劃將該辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程由建築署負責，工程現正進行中，預算費用約280萬港元。該辦公室於2025/26年度的預算開支約為363萬港元，較2024/25年度的修訂預算減少579萬港元，主要是由於遷往新址後省卻了租金及相關開支。

至於灣仔入境事務大樓的辦公室使用年期須視乎實際情況包括灣仔北重建計劃，該辦公室會配合有關計劃的推展時間。

在非經常開支方面，由於位於中環堅尼地道28號的前任行政長官辦公室屬被評為一級歷史建築物的政府物業，建築署會與其他類似物業一樣，按其實際需要進行保養工程，而翻新及改善工程在2023-24及2024-25年度所涉及的開支分別約為24萬港元及50萬港元。

根據前任行政長官辦公室提供的資料，4位前任行政長官於過去2年以前任行政長官身份共出席超過3,300次推廣及禮節性活動。