市監局印發新規　規範網絡交易合規數據報送行為

市場監督管理總局網站周三（2日）發布《網絡交易合規數據報送管理暫行辦法》，規範網絡交易合規數據報送和管理活動，發揮數據在平台經濟治理中的關鍵要素作用，引導平台企業合規經營，提升網絡交易監管效能，促進平台經濟健康發展。

《辦法》共21條，主要內容包括4個方面：一是明確網絡交易合規數據範圍。明確為產生於境內的網絡交易經營者身份信息、違法行為線索數據、行政執法協查數據、特定商品或者服務交易數據等網絡交易監管相關數據；二是規範網絡交易合規數據報送行為。明確4類數據的報送時限、報送層級和報送內容；三是規範網絡交易合規數據的利用和管理。明確各級市場監管部門可以將網絡交易合規數據依法用於監管執法和大數據綜合分析應用，應依法保障數據安全並對履職中知悉的數據保密；四是支持政務數據服務與社會共治。明確總局將根據有關規定或標准提供政務數據服務。鼓勵社會各方合法利用網絡交易合規數據參與網絡市場治理。

市場監管總局將以《辦法》出台為契機，進一步營造穩定透明可預期的政策環境，指導平台企業落實合規數據報送主體責任，探索開展穿透式監管，持續推動提升平台經濟常態化監管能力和水平，構建平台經濟良好發展生態。