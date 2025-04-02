特別財會：2500元津貼每年80萬學生受惠　取消後每年料節省20億

財政預算案提及，教育局將由2025/26學年起取消為中學日校、小學和幼稚園學生提供的2,500港元學生津貼。特別財委會的文件中指出，學生津貼作為政府於2019年公布的其中一項紓困措施，每年有近80萬名學生受惠，而因應學生人數減少，其開支每年亦逐步下跌，由2019/20學年的21.9億港元跌至2024/25學年的19.7億港元。

當局續指，為配合政府所採取的「精準扶貧」策略，把資源投放在最需要幫助的學生身上，以及更有效運用公共資源，經審慎考慮後，建由2025/26學年起取消發放津貼，預計每年可節省20億港元，至於有經濟困難家庭的學生，仍可透過現行經過入息或資產審查的各項經濟援助措施得到協助。

議員朱國強則於日前則進行調查，實名訪問6,677名人，其中近9成人報稱是家長，各中小幼教職員亦逾7%，結果發現93.5%受訪者不同意取消2500港元學生津貼，對於《財政預算案》教育部分表達不滿意及非常不滿意的比例，亦超過8成。對於學生津貼倘無可避免要調整，有40%受訪者認為津貼額可減半至1000至1500港元。

朱國強建議，可分階段優化學生津貼，在2025/26學年先把學生津貼減半，再於26/27學年起，按子女人數提供不同資助額的學生津貼，維持鼓勵生育的功能。他又建議政府在調整津貼，宜以整合與優化為原則，避免「一刀切」取消或削減，加強事前諮詢與溝通，爭取市民大眾的理解與認同。