特別財會：去年免遣返司法覆核2418宗　法院額外開支逾1400萬

司法機構指在2024年批出2,549宗高等法院原訟法庭的司法覆核許可，2,418宗涉假難民，數字較2020年多。另外，司法機構有委任臨時法官處理假難民，額外開支逐年上升，2024/25年度開支1,420萬港元，而過去5年的開支逾5,000萬港元。

議員簡慧敏在特別財委會提出書面提問，過去5年度（2020/21至2024/25），每年與免遣返聲請有關的司法覆核許可、司法覆核及司法覆核上訴的數字、案件涉及的行政部門及事由、及其平均輪候時間，以及結果和金額等資訊。

司法機構回覆指2024年高等法院原訟法庭接2,549宗司法覆核入稟許可，2,418宗涉免遣返申請，數字較2023年多331宗，而高等法院上訴法庭接獲338宗就許可申請遭拒絕而入稟的上訴案件，其中314宗涉免遣返聲請有關的許可申請遭拒絕而入稟上訴；終審法院接186宗民事投訴許可，當中147宗涉免遣返聲請。

司法機構指一直在高等法院原訟法庭委任暫委法官和聘用合約支援人員協助處理免遣返聲請相關案件，目前已有6名退休法官獲委任為暫委法官協助處理這些案件。按照回覆中提供的數據，2024/25年度增加額外開支1,420萬港元，較2020/21年度的650萬港元超出一倍。

為進一步加快處理積壓和新入稟的免遣返聲請相關案件，司法機構在今年2月推出一項特別計劃，合資格的法律界私人執業人士將獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官（免遣返聲請），專職處理免遣返聲請相關案件。

司法機構暫時計劃委任約10名這類特別暫委法官，各有指明的任期。至今已作出3項相關短期任命，預計未來在適當時間會作出更多任命。在2025/26年度，在該特別計劃下聘任暫委法官的預算開支為400萬港元。