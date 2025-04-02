大陸配偶遭強制離台　國台辦斥羅織罪名有悖人倫

台灣日前以發表武統言論為由，廢止大陸配偶「恩綺」和「小微」居留許可，前者先自行離台，後者周二（1日）則遭強制離台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應批評，民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，對此予以強烈譴責。

朱鳳蓮表示，無論是「亞亞」、「恩綺」、「小微」還是40多萬大陸配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。她指摘，民進黨當局近日舉措是對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，在台灣大搞「綠色恐怖」、製造寒蟬效應的又一惡行，蓄意煽動「反中抗中」、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。她又指，其所為再次暴露所標榜的民主是「民進黨作主」，自由是只有主張台獨的自由，台灣社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。她呼籲台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，並正告民進黨當局，對於台獨打手、幫兇迫害大陸配偶的惡劣行徑，將依法追責、依法嚴懲。

「小微」周二從桃園國際機場，乘搭中華航空班機飛往廣州。已飛抵四川成都的「恩綺」同日在大陸短片平台抖音報平安，表示「兩岸都是我的家，家是最溫暖的港灣，希望兩岸和平發展，老百姓過上幸福的生活」。而已離台一周的「亞亞」，則仍未更新抖音。