台新增百日咳群聚感染病例　今年累計11宗創新高

台灣周二（1日）公布新增2宗百日咳確診個案，研判為家庭群聚感染。台灣今年累計11宗百日咳病例，創6年新高。台灣衞生福利部疾病管制署提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效方法。

據疾管署當日舉行記者會指出，家住高雄的一名2個月大女嬰，上月20日確診感染百日咳。到周二，與女嬰同住的母親和曾祖母也確診，研判為家庭群聚感染。根據疫調，女嬰的曾祖母今年1月中已出現症狀，女嬰的母親則在3月中也出現咳嗽症狀，推測曾祖母可能為這宗家庭群聚感染的傳播來源。據了解，曾祖母曾7次就醫，直至最後一次採檢才確診。至於女嬰也共就醫6次才確診。

疾管署發言人羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，且先前為流感流行季節，可能個案就醫時，不會立刻被聯想到是百日咳。不過目前流感流行期已過，若有久咳不癒狀況，也要把百日咳鑑別診斷列為可能性之一。疾管署指出，相對台灣今年至今累計個案僅雙位數，鄰近地區自去年起百日咳疫情上升，日本今年累計報告超過3,500宗，為2018年以來最高；中國今年首2個月病例則累計9,900多宗；南韓今年已報告超過3,500宗；越南近期持續報告病例並發生死亡個案。