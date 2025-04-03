特別財會：5年外判法律費高達12億　政府敗訴付訟費7.1億

外界一直批評律政司外判法律服務，而過去5個年度外判費用高達約12億港元，而單是2023/24年度則為近2億港元，較2022/23年度增加5%。至於政府因案件敗訴而向原訴人支付的訟費方面，過去5個年度逾7.1億港元，上年度則逾9,500萬港元。

議員葉劉淑儀就立法會特別財務委員提出書面問題，要求交代過去5年，政府支付的外聘大律師費用及因案件敗訴而向原訴人支付的訟費用；以及民事法律於2025/26財政年度的預算較2024/25財政年度的修訂預算高出約26.6%，問及有關升幅所牽涉的開支及導致升幅的原因分別為何？

律政司書面回覆交代過去5年的外判開支，2019/20年度為311,140,383港元、2020/21年度為 277,967,922港元、2021/22年度為 261,569,783港元、2022/23年度為189,897,917港元，而2023/24年度為199,437,744港元。5個年度合共1,240,013,749港元，而2023/24年度較2022/23年度增加5%，即9,539,827港元。

至於過去5年，政府因案件敗訴而向原訴人支付的訟費，2019/20年度為146,084,175港元、2020/21年度為223,510,863港元、2021/22年度為138,396,311港元、2022/23年度為108,969,489港元，而2023/24年度則有95,022,831港元。

對於民事法律方面的撥款預算，由2024/25年度修訂預算的6.701億港元，增加至2025/26年度8.484億港元，增幅達26.6%，當中有多少預算是因由政府興訟的新案件增加而導致，律政司回覆指主要由於需預留撥款，以應付因將會或可能出現新案件及於2024/25年度期間處理多宗案件所可能需要的費用，但2025/26年度最終的實際開支為何，將視乎有關案件日後的發展和結果，以及一些未能預期的支出數額(由一些於擬備預算時無法預料會出現的案件而產生，而這些並非律政司所能完全控制)而定。