輸入外勞屢揭假招聘中介剋扣工資　議員促適時檢討政策

人口高齡化和出生率下降，加劇勞動力不足的問題。立法會今日(3日)辯論「優化輸入人力措施」的議員議案，提出原議案的批發及零售界議員邵家輝指10年後香港逾1/3人口逾65歲，屬全世界最長壽的，加上低出生率，勢必惡化人手不足的問題，儘管多次提出輸入勞工，但勞工界的領導則主張釋放本地婦女或長者的勞動力，可是仍沒法改變人口結構的問題。雖然目前有輸入勞工，但只佔本港300多萬勞動人口的2%而已，反觀新加坡的外勞則佔勞動人口的25%，澳門則佔1/3。

他指收到很多業界反映，目前須以行業工資中位數僱用外勞，再要加9,600港元的兩年培訓費給政府，兼且要包住，人力成本較聘用本地更高，在現時的經營環境下不少僱主都望而卻步，或把成本轉嫁本地的消費者。他指在今時今刻北上消費的潮流之下，必需檢視行業的競爭力。

對於修正案，他指刪掉「檢討輸入勞工的工資不得少於香港相關職位的每月工資中位數的規定」這個最重要的環節，又指修正案提出鼓勵婦女投入職場，可是多年來的現實是仍然不能解決人手短缺的問題。他又指自己只是提議案出來研究而已，然而卻被刪除，質疑做法「連研究都唔得」。他又指新加坡即使引入好多外勞，但人均GDP是133,000多美元；澳門更厲害，達到134,000多美元；而香港只有7萬多美元而已，可見輸入外勞不會拖低工資。

議員顏汶羽指提出的修正案，無論「行業性輸入勞工計劃」還是「優化補充勞工計劃」，目的為了應對香港現時面對人力不足的問題。按政府的預測，去到2028年，香港將會缺少18萬人手，特別是建造業、安老及餐飲等，情況非常嚴重。然而輸入外勞只是一個短期的權宜之策，並非一勞永逸的方法，中長期是要靠本地勞動力的規劃和培訓，因此他希望政府採取更積極的措施，進一步釋放本地勞動力，特別是婦女和長者，以及提升本地勞工的工作技能。

另一議員管浩鳴指不論藍領或白領、前線或後勤，都面「人才荒」問題，運輸、零售餐飲等行業更是重災區，而隨着人口老化，就業人口持續萎縮，再加上近年出現的移民潮，進一步凸顯人力資源捉襟見肘的困境。

管指人手不足的問題會帶來連鎖反應，例如員工人數減少，薪酬水漲船高，可是生產力並沒有相應增加，企業要支撐營運就惟有加價，最終導致百物騰貴，市民生活開支百上加斤。有企業會礙於人手不足而縮短營業時間，或打消擴充意欲。故此，人力資源出現斷層會拖垮經濟復甦，最終受害都是普羅市民。如果堅持強調聘用本地人才，最後只會得不償失。

他又認為輸入外勞不會拖低本地工人的收入，反而經濟發展停滯才是最影響打工仔收入的致命傷，目前香港需要一套整全的輸入外勞政策，以解決勞工嚴重短缺的問題。他指現行的「補充勞工優化計劃」無疑在審批上比以往更具彈性和針對性，但針無兩頭利，輸入外勞自然都有缺點，例如容易衍生濫用取巧的「假招聘」、中介肆意剋扣外勞薪金等問題，期望政府能夠適時根據經濟和社會環境的轉變，精準拿捏輸入勞工的配額和推出保障本地就業的措施，確保落實輸入外勞的初心及原意。