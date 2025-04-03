內地治理體育飯圈謾罵等行為　清理逾160萬條訊息

內地粉絲像觀看演唱會一樣觀看體育賽事。

內地傳媒周三（2日）報道，網信部門近期會同體育主管部門持續加大對網上體育「飯圈」問題治理力度，嚴懲拉踩引戰和攻擊謾罵等行為，清理逾160萬條違法違規訊息，處置7.6萬個帳號，其中關閉3,767個，維護清朗網絡空間，為運動員積極備戰和體育賽事順利舉辦營造良好輿論氛圍。

網信部門嚴打挑動互撕、引戰的「大粉」、「粉頭」帳號，要求網站平台依法依約關閉存在上述問題的1,376個違法違規帳號，同步解散5,803個相關違規群組。網信部門又指導網站平台，對1,500餘個編造謠言、惡意炒作的「自媒體」帳號，採取關閉、禁言和暫停營利權限等措施；並會同體育主管部門加大管理力度，督促網站平台關閉假冒運動員、教練開設的531個帳號，解散違規建立的3,226個粉絲群組、1,264個超話和336個貼吧。

此外，網信部門督促網站平台進行跨平台聯動處置，累計關閉6家違規售賣涉運動員商品的商家，下架123件違規售賣商品。網信部門及時處置存在不良導向的產品功能，強化線上線下聯動處置工作，將會同體育主管部門持續深化網上體育飯圈亂象治理，依法從嚴採取處置處罰措施。