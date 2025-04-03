特別財會：去年28宗學生尋短個案　校外支援網絡接228宗轉介

香港學童壓力大，精神健康備受社會關注。特別財委會的文件中披露，2024年中、小學共有28宗學生懷疑自殺身亡個案，數字較2023年稍有回落，當局提及去年11月起學校可將有需要的學校可以直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍，為學生提供評估、支援和輔導等應急介入服務，截至2025年2月底，隊伍共接獲228宗透過第二層應急機制轉介的個案。

當局去年決定延長機制的實施期至2025年12月底，第二層應急機制是由社署以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式委託五間非政府機構組成「校外支援網絡」隊伍，包括聖雅各福群會、香港明愛、香港小童群益會、香港青少年服務處及香港青年協會，為有需要的學校提供支援。

「校外支援網絡」隊伍收到第二層應急機制轉介的個案後會盡快與有關學生接觸及安排跟進服務，包括透過個人、小組或線上形式，為學生提供評估、支援和輔導等應急介入服務，亦會因應個別學生的需要轉介其他服務，例如綜合家庭服務、精神健康綜合社區中心、綜合青少年服務中心等。此外，隊伍亦會到訪有需要的中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。