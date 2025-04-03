男警涉警校警署非禮襲擊3人開審　女警事主稱被人從後掃臀一秒

元朗警署及香港警察學院懷疑發生非禮案。一名男警涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後對3人性侵及襲擊，事主包括女警。涉案男警被控兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，他否認全部控罪，案件今（3日）在粉嶺法院開審。其中一名女警稱，她在警署內被人從後掃臀部一秒，她感到不舒服，不禁「呀」一聲，形容「時間短，但感覺好大」。

38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。被告被控兩項非禮罪，控罪指他於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。被告另面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

X在屏風後作供，透露自己在2011年加入警隊。2024年9月9日，她在元朗警署當值，跟一名同事到警署地庫支援組辦公室B8室取電話，並在走廊位置面向牆壁檢查配件。期間，她感覺到有人由右至左掃了她的臀部一下，似手背，「有一啲力度壓落嚟」，速度如急救上數算「一千零一」，形容觸感不似硬物，她感覺「好唔舒服」，大嗌「呀」一聲，之後向後望，便見到有一名穿白色裇衫的長官走過。控方的說法，是該長官便是被告。辯方則透露，被告稱對事件完全沒有印象。X接受盤問時指，她不認識白衣長官，事後曾在住所附近見到他。她說，她第一次遇上這種事情，未及反應，不知怎樣處理，所以沒有即時質問對方。

案件編號：FLCC2440/2024