本學年共47小學只開一班　料26/27學年逾95%實施小班

本港學生人口出現結構性下降，不少學校面臨縮班殺校危機。特別財委會的文件中指出2024/25學年各區的開班情況，本學年共有47間小學只開一班，較2023/24學年增加4間學校，其中離島區有7間學校只開一班，北區則有5間，元朗、黃大仙及中西區則各有4間。至於縮班情況，深水埗區共縮兩班，油尖旺區、荃灣區及屯門區各縮一班。

當局有意在小學推行全面小班教學，文件中續指在2024/25學年，教育局已在全港超過9成公營小學實施小班教學，並會在2025/26學年增加9所，又於2026/27學年進一步增加7所，預計屆時將有超過9成半的公營小學實施小班教學。

至於小部分公營小學暫未能計劃落實小班教學，主要原因是有關校網仍有一定的學位需求，而校網內亦沒有足夠空置課室供額外班級使用。教育局指出，將繼續審慎考慮個別地區、學校網內的學位需求、課室數目及其他相關因素，並繼續與學校溝通，務實而靈活地在公營小學盡快推進小班教學。

當局又強調，在規劃公營學位和學校的發展時，是以學生學習利益為首要考慮，確保本港教育體系得以健康和可持續發展。面對學齡人口結構性下降，教育局正持續檢視各項安排及措施，以「軟著陸」為目標，鼓勵所有學校盡早根據區情、校情規劃未來路向。