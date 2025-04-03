元朗7.21西鐵站暴動及傷人　白衣人重審罪成　還押下周二判刑

2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中涉及7名被指是「白衣人」的被告參與元朗暴動之案件，當中一人經審訊後被裁暴動及蓄意傷人罪脫，律政司提出上訴並得直，案件發還至區院重審。案件早前經審訊後，區院法官葉佐文今(3日)裁定該被告暴動及蓄意傷人罪成，並還押至下周二(8日)判刑。葉官指在比對涉案片段中犯案男子脫下口罩的外貌後，認為與被告非常相似，故裁定兩罪罪成。

被告王志榮(58歲，報稱運輸工人)，被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及串謀有意圖傷害他人。就控方呈堂拍到案發經過的涉案片段中，辯方曾質疑影像不清晰，片中被指犯案的男子，無論眼神、樣貌及神情均與被告不同，被告看起來亦比較老邁。不過法官裁決時指，被告被捕後被拍下的照片中，顯得神情呆滯憂慮，有別於片段中男子的自信堅定，但是在片段中該男子脫下口罩一刻，對比被告之容貌，則發現2人「非常相似」。

另外，法官指警員於案發後在被告住所內，搜出的啡色短褲，及有黃色鞋帶的深藍色運動鞋，與犯案男子的衣着亦極為相似，而且運動鞋款式獨特，認為可視為環境證供，而被告住所外的閉路電視片段，更拍到被告曾經穿着片段中男子同款的短褲和運動鞋出入住所。法官指考慮到所有關鍵證據後，認為被告就是片中犯案的男子，並指他當時曾跟隨白衣人，大夥出入元朗形點商場，並曾到港鐵車廂，再折返家中，且曾無差別挑釁威脅及襲擊他人，意圖造成身體傷害，因此裁定他暴動及蓄意傷人兩罪罪成。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11，734/2020