首屆香港巴西狂歡節6月杪來襲　所有表演節目均免費觀看

狂歡節將於6月20日至30日一連10日舉行。(何永明攝)

盛夏狂歡夜來襲，首屆「香港巴西狂歡節」將於6月20日起舉辦，近50位巴西舞者將來到香港呈現充滿魅力的巴西的表演，同時還有各式巴西美酒佳餚可供品嘗。狂歡節創辦人指，希望能藉狂歡節重新喚起港人的熱情與希望。

狂歡節將於6月20日至30日一連10日舉行，主辦方預計將吸引逾30,000人參與，當中30%為國際旅客，帶來逾千萬港元收益。巴西狂歡節創辦人Stefan Matzinger表示，是次狂歡節旨在為香港帶來歡樂和希望，所有表演類節目均可免費觀看，只為吸引更多觀眾。他又說，此次表演中許多巴西舞者都是來自貧民區，香港將成為他們展現自己的新舞台。

海濱事務委員會主席何文堯表示，很高興見證大型的巴西文化盛事登陸香港，此次狂歡節更是首次在大中華地區舉行。他希望活動能順利舉行，打造國際級盛世品牌，並能以香港為第一站走向世界。

狂歡節期間，香港多個地標都會有巡遊表演，包括中環街市、蘭桂坊、利東街、尖沙咀海濱以及灣仔海濱。另外，狂歡節在6月27日至29日還將於AIA Vitality公園舉行壓軸盛會，屆時將有各種表演可觀看，包括嘉年華式的森巴表演、巴西歌手演出、DJ音樂、自由足球世界冠軍表演、戰舞表演以及雷鬼神鼓表演等。