美再加關稅　議員：打亂港商部署　衝擊生產業及電商

對於美國宣布再加關稅，商界議員林健鋒表示極度遺憾，形容是霸權主義、損人不利己，影響全世界的公平競爭和正常貿易的交往。

他指近幾年中美貿易戰，港商已把部分廠房或生產線遷往亞洲不同地方，在特朗普上場前也有很多美國入口商，要求港商繼續將生產線轉移去其他東南亞國家，但這次美國不單大幅加中國的關稅，連越南、柬埔寨、印尼等國都是受害者，並打亂不少港商的部署。他指與一些廠商傾談，他們都說要跟入口商或者合作夥伴商量對策，暫時只能靜觀其變。

他認為一定要增加製造業的競爭力，呼籲政府在多個政策如招商引資、土地稅務等政策須更加靈活，輸入勞工計劃要簡化和優化，務求有足夠勞工從事製造業，制度上亦要拆牆鬆綁，加強競爭活力，避免不同行業陷入困境。他又呼籲銀行界盡量幫助有關受影響的行業，以便資金周轉的部署；要幫助港商尋找商機，去不同地方找新的合作夥伴，出口信用保險局應該加大額度和訊息發放。

工業界議員吳永嘉指今次加關稅的措施，不僅令生產型的企業受影響，一些電商的運作亦受到很大衝擊，除了正常貨物貿易加34%的關稅，加上之前加了20%，加起來已經達到54%，同時美國也取消了一些小型包裹的豁免關稅，以前通過網上購買一件小的貨品是免稅進入美國的，但現在即使一美元的貨物進入美國境內都需要加關稅，影響不僅製造業，對電商的運作有很大影響，畢竟生產商和美國進口商都沒法自己承受，會變相推高美國的物價，從而推高通貨膨脹，利息方面亦不能期望有下調空間。企業向銀行借貸的利息不會下跌的同時，亦要面對關稅成本的增加，期望政府想方法幫助本地生產型的企業。

紡織及製衣界議員陳祖恒指美國加關稅，短時間內會有些不明朗因素，希望銀行和出口信用保險局等機構同企業一起攜手合作，大家一起走出一條香港要發展的路，穩住企業整個資金鏈和供應鏈，其實美國的入口商跟香港的供應商是坐同一條船的，觀乎特朗普的做法往往一打牌就吊高來賣，聽聞很多國家已主動和他商談，如購買多一些美國產品以求減低關稅的稅率，因此亦要看看周邊國家的動作，以便香港能作出一些針對性的部署。