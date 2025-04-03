境外間諜扮遊客拍攝軍港　攀談刺探軍艦情況

國家安全部周四（3日）發文指，中國海洋是重要的戰略屏障，境外間諜情報機關採取各種手段加強偵察監控，開展一系列情報搜集和技術竊密活動，威脅國家安全。間諜可能會偽裝成普通遊客，拍攝軍港軍艦並攀談竊密，也會出動無人船等新型竊密設備，或投放特殊技術裝置。

文章指，境外間諜情報機關人員為近距離打探中國沿海地區軍港、軍艦等重要軍事目標的訊息，可能扮遊客欣賞海景接近沿海軍事設施，或與周邊居民攀談，刺探軍艦進出情況，甚至租漁船誘導船家從海上接近敏感區域、重要艦船。境外間諜情報機關也會使用無人船竊密，搭載多種探測設備；又投放特殊技術裝置長期潛伏海底，隱蔽採集周圍海洋水文訊息及各類艦船活動數據，或充當水下燈塔為侵入海域的他國潛艇指示方向。

國安機關希望民眾更積極參與國安宣傳教育活動，掌握海洋安全風險形勢，增強國家安全意識，提升維護國家安全能力。如在沿海地區發現可疑人員、設備、船舶等，或其他可能危害國家安全的行為，可向國安機關舉報，並在確保人身安全前提下，打撈可疑裝置。