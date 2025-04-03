DSE英文卷閱讀及寫作開考　考生指問題刁轉惟作答時間不夠

香港中學文憑試(DSE)主科開考第二日，英文卷一閱讀及卷二寫作卷今日(3日)開考。考生周同學認為今年寫作不算太難，其中甲部寫作「藝術學會」宣傳單張的題目創作空間較大，內容亦與以往題型類似，較易發揮。閱讀卷他揀選b2作答，難度與往年相若，「都係偏難」。雖然文章內容不算深，但問題較為刁轉，要考生理解作者意思及文章內容後，再作出建議及回應，令他作答時「時間唔係幾夠」，不過最終亦能勉強完成。

談及考試報到流程，他就表示自己使用「報到易」登記，惟卷二報到時程式卻「有啲load唔到入去」，過了一陣後才登入。他亦指，自己昨日應考中文卷時亦有類似情況，最終要用人手報到，但因為「人到咗」，故未有太擔心。

另一名考生陳同學認為，今年寫作卷較以往難，例如B2部分其中一題要以「故事」格式作答，是去年未見、亦較難作答的題目，令他「諗咗十幾分鐘先落到筆」，最終揀選了另一題，以「素食者的一周」 為題寫網誌，認為較貼近自己生活，更易發揮。他又表示，「作文好主觀，唔好太大期望」，希望自己可以取得4至5級成績，若成績理想希望可以報讀醫科或物理科。

區同學揀選了b2閱讀卷作答。她表示，由於以往自己應付閱讀卷的能力偏弱，認為今年卷一的甲部特別難，甚至與乙部的難度相差不大，她亦要用上更多時間應付甲部。至於乙部她就認為不算太難，亦有充足時間應付，期望可以考取好成績入讀「三大 」。