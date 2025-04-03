明日清明掃墓小心山火　消防處與民安隊組小隊巡邏

明日（4日）清明節，消防處今日舉行清明節山火應變部署跨部門記者會，消防會設立指揮室，調派人手在掃墓熱點候命，利用無人機空中巡邏，廣播預防山火信息。

消防處指近3年山火數字，每年徘徊約600多宗，較以往屬較低水平，由於天文台預測明日天氣較乾燥，若沒有有效措施防止山火發生，相信明天山火數目或處於高水平。調派人手在掃墓熱點候命，利用無人機空中巡邏，廣播預防山火信息。

在行動部署方面，消防處指利用了大數據分析，包括山火發生的時間和天氣等因素，亦派員實地進行風險評估，鎖定今年清明節發生山火風險較高的8個地點，包括上水華山、八鄉芝麻嶺等，今年繼續透過內部資源調配、額外增派人手和裝備等，聯同民安隊於上周和明天主動巡邏以上8個地點，消防處會派出88位人員，組成8支支援小隊，由一名消防隊長帶領，會在掃墓地點巡邏，讓巡邏小隊迅速應對山火。

消防處亦會運用科技提升行動效率，安排無人機在空中巡邏，希望盡早定下發生山火位置，無人機安裝揚聲器，廣播防火訊息。為增強人手，應對突發事故，明日會調動突勤支援隊，部署在西貢、上水和粉嶺等消防局。

而民安隊表示明日會額外調派20隊山火隊、共約200人配備撲滅山火工具，去不同發生山火風險較高的地點巡邏，若需要時要出動無人機偵察。

此外，為方便孝子賢孫拜祭先人，本港多間公共運輸機構推出特別安排，包括港鐵東鐵綫加密班次、九巴13條路線加強服務、城巴及新大嶼山巴士分別開設兩條特別路線。

九巴路線106、118、606往小西灣方向取消興華邨興翠樓至青年廣場沿途各站，往九龍方向則取消環翠邨澤翠樓至興華邨豐興樓沿途各站。九巴在柴灣道近青年廣場設臨時車站。

城巴為方便乘客前往南區各個墳場，包括香港仔華人永遠墳場、薄扶林道墳場，多條路線有臨時服務安排，例如特別開設兩條路線347及971R，車費分別為11.5元及20.4元，同樣在周五及周日（4日及6日）的日間時間提供服務。城巴部分路線將在周五及周日（4日及6日），在域多利道巴士站、中環（交易廣場）及金鐘（西）巴士總站實施臨時安排。乘客可在城巴網頁及手機應用程式了解最新安排。

港鐵預計高鐵香港段乘客量增加，已與內地鐵路部門商討，將調派16卡編組列車行駛個別短途班次，4月2日及3日增加京港及滬港的長途臥鋪列車班次。乘客可查閲12306網站、高速鐵路網頁及應用程式發放的最新資訊。

運輸署呼籲，若市民及旅客在清明節期間往來中港澳，須及早規劃行程，預留充裕的交通時間，考慮在非繁忙時段出行，估計港珠澳大橋金巴需要等候較長時間。