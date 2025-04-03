南京人大主任龍翔受查　四川政協前副主席崔保華被捕

最高人民檢察院周四（3日）發布消息，四川省政協前黨組副書記、副主席崔保華涉嫌受賄一案，國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。中央紀委國家監委周四（3日）另發布消息，江蘇省南京市人大常委會黨組書記、主任龍翔涉嚴重違紀違法受查。

公開資料顯示，崔保華於1958年11月出生，是山東巨野人，在西南交通大學公共管理學院行政管理專業畢業，有研究生學歷，為管理學碩士。他長期在四川省工作，曾任四川省委常委、統戰部部長等職務，2017年5月任省政協副主席、黨組副書記，至2022年1月因任職年齡到限而請辭。他去年8月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍。通報稱，他搞迷信活動，違規接受宴請，違規收受禮品禮金；不正確履行職責，違規干預插手司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

龍翔則於1963年6月出生，是江蘇南京人。他早年在江蘇省紀檢系統工作，曾任江蘇省紀委第五紀檢監察室主任（副廳級），南京市紀委副書記、書記、市監察局局長，南京市委常委、副書記等職，2018年1月當選南京市人大常委會主任至今。至此，今年被查的中管幹部已有14人。