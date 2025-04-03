北都片區開發收22份意向書　議員倡招標非價高者得、考慮雙信封制

北部都會區3個「片區開發」試點日前共收到22份意向書。議員劉國勳今日（3日）「片區開發」首次推出便收到多份意向書，反映業界歡迎這種新發展模式，但要留意招標條款是否符合市場運作，否則會重演洪水橋/廈村多層現代產業大樓用地「意向熱﹑投標冷」的情況。劉國勳期望，招標標準非只價高者得，尤其是北都發展期長，必須由財務穩健、執行力強的開發商承擔，他又建議政府考慮「雙信封制」，即技術與財務分開評審，優先考慮綜合能力強的投標者。

劉國勳表示，現時3個試點的地塊零散，非完全相連，缺乏整體開發的條件，難帶動區內發展。劉建議擴大片區試點範圍，批地範圍須連接現有道路，以達致地塊連接，整合為一塊較大規模、更完整的土地。他又指，各片區目前已有概定開發指標，缺乏發展的靈活性，劉建議重新檢視土地規劃，容許彈性用途，企業可按需求設計用地，調整地積比等開發指標。

此外，劉又稱開發商未能掌握3個試點的運輸基建配套及工程進度，建議設立專班，讓開發商參與基建道路的設計及了解進程，提高資訊透明度；政府亦可考慮在相關部門牽頭下，將部分運輸建設交由片區開發商負責，例如連接未來港鐵站的行人天橋、地下隧道等，提升項目的市場價值。

由於北都發展年期長、金額大，靈活的財務安排可以令發展高更有信心投資。劉國勳指出，3個片區的私營房屋用地地積比介乎2.4倍至6倍屬偏低水平；較古洞北早前放寬至整體地積比為6.5倍、最高7.8倍為低，建議政府容許調整片區的住宅地積比，容許地價分期支付、放寬住宅預售期限制等；及協助融資，與銀行協商特長還款期。