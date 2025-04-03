中港小額包裹5.2重徵關稅　速遞職員稱寄件要預多付稅金

美國下月取消香港和內地的小額包裹關稅豁免，港人欲包裹到美國或許要多付稅金。兩間大型速遞公司前線職員均稱，暫時未收到關稅相關的最新指引，但建議寄件人準備好要多付關稅。DHL表示，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件，並將密切留意關稅實施的情況，協助客戶應對將於美國時間5月2日生效的變更。香港郵政則要求美國郵政機關盡快釐清免稅安排，5月2日前暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收關稅。

800美元以下的小額包裹關稅豁免將在5月2日起取消，距今仍有1個月，港人現時寄包裹至美國需否多付錢稅金？FedEx前線職員指，暫時仍未收到最新清關情況的指引，料在今日稍後時間至下周一(7日)才會得知，但至今仍有免稅政策，但實際情況要待寄件後才知。DHL職員亦說，未時未知最新安排，要視乎美國海關處理情況，即日仍有1個月時間，但寄件便有機會要徵關稅，籲寄件人做好心理準備。

美國現時「低值免稅」政策下，低於800美元的進口包裹可獲豁免報關手續及申報程序，亦毋須付關稅及進口稅，便利消費者網購海外商品。過去數年間，該制度被大量中國商家採用，將小額包裹分批寄往美國，成功避過報關及關稅審查。美國國會早前有報告指，中國為利用該制度最多的國家之一，每年估計有超過10億件包裹經免關稅進入美國。