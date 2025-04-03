港人憂關稅衝擊供應鏈推高通脹　學生恐企業無錢賺會請少點人

美國向全世界多國及地區加徵關稅，多個小市民都關心落實後對香港及民生的衝擊。部分人擔心關稅致貨物成本上脹，令產品加價推高通脹；大學生則擔心企業盈利減少會減少招聘意欲，令她搵工難；亦有市民擔心關稅及「美國優先」政策會拖累環球經濟，「全世界攬住一齊㗎啦！」

關稅措施公布後，不少市民都關注會否波及香港。市民鄺女士表示，加徵關稅都會影響世界各地的人民，料最可能影響在物價上，部分較落後國家或因關稅上升，而導致供應鏈成本上脹，衝擊產品在價格上的競爭力。

郭先生則指，關稅上脹影響全世界，亦包括中國和香港，擔心遲早會影響市民生活，料首當其衝是經濟、繼而通脹增30%至40%，慨嘆本以為特朗普當美國總統後會出招刺激經濟復甦，反而他上台後走上「美國優先」的路，恐怕最終「全世界攬住一齊㗎啦」！

正讀大學的殷同學亦預料，長遠關稅的影響可能會傳導到各行各業，而香港靠金融、貿易等行業立足，相關企業受到的衝擊可較大，或令企業減少招聘，擔心畢業後面臨失業。